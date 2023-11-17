習近平APEC書面演說　指開放包容是亞太合作的主旋律

中國國家主席習近平周四（16日）在美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會上，發表題為《同心協力 共迎挑戰 譜寫亞太合作新篇章》的書面演講。

習近平表示，開放包容是亞太合作的主旋律。亞太發展靠的是開放包容、取長補短、互通有無，而不是對立對抗、以鄰為壑、「小院高牆」。APEC秉持開放的區域主義，共同制定了茂物目標和布特拉加亞願景，推進貿易和投資自由化便利化，提升區域經濟一體化水平。過去30年，亞太地區平均關稅水平從17%下降至5%，對世界經濟增長的貢獻達到七成。

習近平強調，世界進入新的危機變革期，須秉持APEC的初心，推動亞太合作再出發；共同維護亞太憲章的真理和原則，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟的國家與大國之道，維護亞太繁榮穩定。亞太也不應該淪為地緣博弈的角鬥場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。而今年以來，中國經濟持續回升向好，高品質發展精準推進，中國仍是全球成長最大引擎；中國經濟長期向好的基本面不會改變也不會改變。有信心、更多能力實現長期穩定發展，並不斷以中國新發展為世界帶來新動力、新機遇。中國堅持開放大門搞建設，堅定不移推進高水準對外開放，打造市場化、科技化、國際化營商環境的決心不會改變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變。