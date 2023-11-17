馬航MH370民事索償案　本月底朝陽法院開庭

馬來西亞航空公司MH370客機2014年飛行途中失蹤，經過近一年時間搜索，官方最終宣布飛機失事，推定機上239人全部罹難。事發後，機上154名中國遇難乘客的家屬堅持起訴馬航並索償，同時要求馬航交代事件真相。乘客家屬代表姜輝周四（16日）表示，已收到北京朝陽區人民法院的開庭通知。

姜輝稱，經過多年走訪，這次終於有進展，家屬均感到開心，希望有一個好的中間或最終（判決）結果。他又表示，一直以來想方設法找家人，希望能早日實現。事發於2014年3月8日，涉事航班由馬來西亞吉隆坡飛往中國北京途中，在南印度洋海域與地面失去聯絡，馬來西亞民航局局長翌年1月29日正式宣布該航班失事。

2016年2月，北京高級人民法院指定北京鐵路運輸法院集中受理涉馬航MH370乘客家屬提起的民事索償案。2017年11月起，案件在北京鐵路運輸法院召開庭前會議。2018年9月，北京市高級人民法院發布通知，原本由北京鐵路運輸法院受理的運輸合約糾紛、保險糾紛第一審民事案件，改由北京市其他相應的基層人民法院受理，並重新指定朝陽區人民法院負責審理乘客相關索賠糾紛第一審民事案件。