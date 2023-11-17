當中國任命新防長　奧斯汀將與對方會面

中美元首周三（15日）會晤中，同意加強兩國各領域對話合作，包括恢復中美國防部工作會晤、開展兩軍戰區領導通話等。美國防長奧斯汀周四（16日）在印尼雅加達出席東盟防長擴大會議時，對恢復中美軍事溝通感到鼓舞。他亦重申美國對台灣提供武器的承諾，意味仍將繼續與台灣發展軍事關係。美國國防部發言人周四表示，當中國任命了新防長，奧斯汀將與對方會面。

奧斯汀表示，美方對在雅加達與中方領導層會面持開放態度，最近關於計劃恢復兩軍間溝通的消息令他們感到鼓舞，重申高級領導人之間持續和實質的對話無可替代。他又指，雖然現在判斷中國承諾恢復軍事對話是否表明其願意遏制在該地區的挑釁行為仍為時尚早，但兩國保持開放的溝通渠道至關重要。他不會預測中方未來的行為，但將繼續需要危機管理機制確保局勢不失控，如近距離攔截等情況增加，代表雙方高層更需要對話。

奧斯汀另在會議場邊向媒體表示，美方按照《台灣關係法》致力採取必要行動，幫助台灣獲得自衞手段，不認為中美元首會晤後會改變此做法。中國派中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰參與東盟防長擴大會議，但美國國防部發言人周三已表明，由於中方目前未有防長，也沒向東盟派出與奧斯汀級別匹配的代表，故將不會安排奧斯汀會議期間與中方官員會面。