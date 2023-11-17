習近平致詞無提貿易投資　美企高管感失望

中國國家主席習近平周三（15日）晚在美國加州三藩市出席美國友好團體聯合歡迎宴會並致詞，外界此前預期他會傳達中國仍然對美國企業開放市場的信息。不過，習近平的發言沒有提到貿易和投資，令不少宴會上的企業高層感失望。

美媒周四（16日）指，習近平在講話中呼籲美國商界協助緩和中美緊張關係，強調中國尋求高質量發展，美國經濟正恢復活力，有足夠空間讓兩國合作。他沒有提及貿易和投資，亦無向因中國日益嚴峻的環境而受衝擊的企業提供保證，這讓一些與會的企業高層感到驚訝和沮喪，他們稱這是一個錯失的機會。

一名席上的美國高管表示，習近平沒有暗示對企業讓步，甚至沒有表達對中國經濟進行更多投資的意願，認為演講只是最好地宣傳中國。曾任美國貿易官員的亞洲社會政策研究所副所長卡特勒（Wendy Cutler）是坐上客，她指出所有人的目光現時都集中在中美工作組，看看雙方能否超越「談論」模式來取得有意義成果。

相反地，美國商務部長雷蒙多發言時直指即使國家安全是中美的優先事務，美方仍想與中國有更強建的貿易。