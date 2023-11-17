山東號遠海航訓後穿台海　陸稱增強維護主權能力

中國大陸山東號航空母艦編隊本月初在菲律賓海遠航訓練後，罕有地穿過台海北上，動向引起關注。大陸國防部周四（16日）表示，解放軍海軍組織山東號編隊赴相關海域訓練，為進一步增強維護國家主權、安全、發展利益的能力，將常態組織類似演訓活動。台媒周五（17日）引述台灣學者指，相關行動料將常態擴及台灣西南與東北區域。

有記者問到，山東號等多艘大陸海軍艦艇在太平洋海域航行訓練，並於近日穿航台海，分析認為這是山東號首次在完成遠海長航後未返回駐地，而是進入台海繼續執行繞台航訓。大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校回應稱，山東號編隊赴相關海域訓練，旨在錘煉提高航母編隊體系作戰能力，提升官兵技戰術水平；強調這是根據年度訓練計劃作出的例行安排，符合國際法和國際實踐。

台國防大學國際與國防事務學院戰略研究所副教授兼所長郁瑞麟撰文指出，解放軍近期在台海的演訓活動跨越海峽中線，由多個方位試圖進入台周邊24海里限制水域已成常態，並在台海周邊執法強化管轄權，藉危險逼近的方式令他國船艦遠離。他認為，解放軍將此類操演定名為聯合戰備警巡，並視為常態化演練，未來可能配合海上執法單位於台海周邊，因應政治需要以決定操演範圍與時間，甚至可能「以演轉戰」變成有限封鎖作戰，逐步施壓，逼台方接受政治談判。