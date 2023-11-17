黃國昌退出時代力量　投民眾黨或任不分區立委

台灣政黨時代力量前立委黃國昌周四（16日）申請退黨，並隨即宣布將加入民眾黨。黃國昌表示， 他支持民眾黨主席柯文哲所提出把台灣還給人民的理念，並支持對方2024年能籌組用人唯才、跨黨派的聯合政府。時力同日證實已收到黃的退黨申請書，並於周五（17日）舉行記者會說明。

黃國昌在一封給支持者的信中表示，2024立委選舉有可能出現首次三黨議席不過半數的情況。他希望透過與民眾黨合作，讓人民重新相信立法院不是、也不應該是行政機關的護航部隊。他指出，相信很多人都覺得他與柯文哲是完全不同的人，對於公共政策看法也存在相當差異，但這些差異之前都有一個最大共同點，就是不樂見台灣陷入黨同伐異的泥沼，更不樂見對立繼續撕裂台灣社會。

黃國昌提到，過去16年藍綠兩個政黨均曾全面執政，當權力過度集中，卻欠缺有效監督制衡，權力的傲慢與濫用導致的苦果，人民都感受深刻。目前主流民意是政黨輪替，但他認為更重要的是未來聯合政府必須有強而有力的防腐劑，避免重蹈過去的錯誤。而在周四晚一個網上訪談節目中，柯文哲當面邀請黃國昌任民眾黨不分區立委。