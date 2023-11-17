國家禁毒委員會發通告　提醒謹慎銷售可製毒物品

中美領導人於美國西岸周三（15日）在美國加州三藩市宣布恢復禁毒合作，中國國家禁毒委員會辦公室周四（16日）發通告指，為依法加強對麻醉藥品及精神藥品、製毒物品的管控，提醒相關企業和個人謹慎銷售可製毒物品。

《通告》共12條，歸納《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國禁毒法》、《中華人民共和國海關法》、《易製毒化學品進出口管理規定》等法律法規對麻醉藥品和精神藥品、製毒物品的管控規定，以及針對郵政、快遞企業、物流企業及其他單位和個人關於防範麻醉藥品和精神藥品、製毒物品違法犯罪的相關規定，以提醒相關企業和廣大群眾在從事經營活動時遵守國家相關法律法規，預防製販走私麻醉藥品和精神藥品、製毒物品違法犯罪。

部分內容特別提到，涉及美國管制化學品的生產、經營、進出口企業和個人應謹慎對待來自美國和墨西哥等相關國家的訂單，警惕出口物品被用於製造毒品和可能面臨的「長臂管轄」甚至「釣魚執法」的風險。而壓片機設備及模具的生產、經營、進出口企業和個人應謹慎對待來自美國和墨西哥的訂單，防止流入非法管道，防範被「釣魚執法」或制裁風險，非列管化學品及相關設備出口時應密切關注進口國的法律法規，特別是美國和墨西哥等高風險國家。