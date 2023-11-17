內地整治網絡戾氣　加強對表包修圖功能審核

中央網信辦官方微信號周五（17日）發消息稱，決定即日起啟動為期1個月的「清朗·網絡戾氣整治」專項行動，集中整治7類突出問題，包括加強對表情包、修圖拼圖、影片剪輯、人工智能（AI）合成等功能的審核管理。

中央網信辦秘書局近日發布上述專項行動的通知提到，行動的目標是聚焦網絡戾氣容易滋生的重點環節板塊，從嚴打擊惡意攻擊謾罵、挑起群體對立、宣洩極端情緒等突出問題，堅決懲治一批違規帳號、群組和網站平台，有力遏制網絡戾氣傳播擴散。

專項行動圍繞社交、短片、直播等重點平台類型的打擊重點包括：通過匿名投稿、隔空喊話等方式，接收並發布針對特定群體或個人的嘲諷譏笑、惡意評價、詛咒謾罵資訊；借社會熱點事件惡意詆毀、造謠攻擊，對突發案事件相關當事人進行造謠污衊；污名化特定群體、煽動地域對立；鬥狠PK（網絡主播一對一挑戰）等低俗不良直播行為；有組織地惡意辱罵舉報他人；編造網絡黑話、惡意造梗（創作橋段）；煽動網上極端情緒，編造聳人聽聞的發文標題，發布無中生有、毫無底線的「洩憤帖」。