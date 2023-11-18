藍白合協商　民調專家漏夜交鋒5小時無共識

國民黨和台灣民眾黨的「藍白合」政黨協商，以民調方式決定台灣總統和副總統參選人，原定於周六（18日）上午10時宣布結果。在宣布結果前，台媒指藍白代表和台灣前總統馬英九的三方民調專家周五（17日）晚9時開始，漏夜交鋒5小時至周六凌晨2時仍未有共識，民眾黨代表拒絕簽名確認結果，宣告破局，不派代表出席記者會。

藍白陣營的民調專家檢視上周二（7日）至周五（17日）的6份民調，對於民調方式、誤差範圍計算都僵持不下。民眾黨總統參選人柯文哲陣營主張，依柯文哲過去公開發言所稱「讓3%誤差範圍」，結果是3比3打和。國民黨總統參選人侯友宜陣營卻認為「誤差範圍須超過6%」，柯侯配才能算贏，讓柯營覺得「欺人太甚」。按國民黨陣營方式，柯侯配比侯柯配的結果是1比5。台媒指，這場民調檢視會議直至半夜仍無共識，最終宣布破局。

有報道指，宣布藍白合結果的記者會上，由於國民黨主席朱立倫、侯友宜和柯文哲都有行程安排不會出席，屆時由幕僚到場確認結果。柯文哲將於周六上午10時30分在新莊競選總部舉行記者會說明。