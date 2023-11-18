多地醫院揭販賣出生證　衞健委掛牌督辦

內地近日揭發多宗醫院販賣出生醫學證明案件，當中包括協助人販子為拐賣的兒童洗白身份。國家衞健委周五（17日）宣布，正掛牌督辦有關地方嚴肅核查處理販賣出生醫學證明等相關問題，已向湖北襄陽、廣東佛山、廣西南寧等地派出督導組，督促指導地方深挖徹查、回應社會關切、追究相關責任。

國家衞健委表示，高度重視出生醫學證明管理工作，對於損害兒童權益、傷害群眾利益、擾亂正常醫療秩序，特別是偽造出生醫學證明的行為，將嚴厲打擊、絕不姑息。當局如發現一宗，將查處一宗，積極配合警方打擊倒買倒賣出生醫學證明等犯罪行為，嚴肅處理涉案醫務人員，歡迎民眾舉報。當局將指導醫療機構進一步健全完善內部管理機制和流程，並在全國開展出生醫學證明規範管理專項檢查。

出生醫學證明是法定醫學證明文件，是公安機關開展新生兒戶口登記的重要依據。有舉報者稱，一張出生醫學證明售價達到10萬元人民幣（約1.1萬港元）以上，這些非法渠道獲得的出生證可用於洗白被拐兒童的身份。內媒亦發現有人利用買賣出生醫學證明，為通過代孕出生的嬰兒取得有生物學父母名字的出生證。