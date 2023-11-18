藍白合民調誤差範圍有分歧　延長討論擇期再議

針對藍白合的合作方式，屬見證方的台灣前總統馬英九辦公室周六（18日）舉辦國民黨與民眾黨民調檢視結果記者會，宣布目前雙方未達共識，延長討論，擇期再議。馬英九辦公室執行長蕭旭岑強調，藍白合並未破局，雙方仍須合作，但合作方式至今未有共識。在馬辦發布的聲明上，未見民進黨代表的簽名。

記者會歷時11分鐘左右，民眾黨代表在中途到場，蕭旭岑指出柯文哲曾來電，指民眾黨與國民黨有歧異，但沒有破局，蕭旭岑稱尊重兩黨後續工作。馬辦發聲明指，國民黨和民眾黨代表於前一晚協商5.5小時，提供的9份民調中，民眾黨代表認為3份有問題的民調應排除不計，但國民黨代表則認為沒有問題，應列入採計。最終檢視的民調共6份，結果顯示按統計學誤差計算，侯柯配對柯侯配為5比1。

目前雙方的爭議點是誤差範圍的界定，柯陣營主張誤差範圍值為3%，以隨即抽樣1,068份樣本和95%信心水準為例，抽樣誤差為3%，最終結果為3比3。惟國民黨方面則認為，誤差範圍為正負3%，等於要民眾黨讓6%，即出現5比1的結果。民眾黨代表認為，雙方對兩黨協商共識第三點看法存在差異，基於以上兩點未達成共識，建議延長討論。兩黨協商共識第三點是指雙方同意若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。