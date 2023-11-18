國民黨要求民調結果讓6%　柯文哲指強人所難

台灣藍白合因民調誤差值未達成共識而無結果，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室周六（18日）召開記者會，柯文哲重申國民黨要求他禮讓6%誤差是強人所難，民眾黨目標是選出最強總統候選人，贏得明年大選，實現政黨輪替。國民黨總統參選人侯友宜當日南下高雄助選活動，面對記者提問僅微笑，無回應。

周五（17日）的民調檢視協商會中，國民黨和民眾黨代表討論以「柯侯配」抑或「侯柯配」來對決民進黨總統參選人賴清德。惟在誤差範圍產生分歧，民眾黨代表認為國民黨要求禮讓6%的要求，在統計學上看有相當大的爭議，導致無法達成共識。柯文哲坦言，此次目標不是贏侯友宜，是要贏過賴清德，「真正大選0.001%都不會讓，讓6%超過人民一般常識，想辦法再整合一下」。

柯文哲表示，台灣至今有超過60%的民意希望政黨輪替，才有後來藍白合的考慮，但實際看狀況，賴清德有30%的支持度，不合作很容易輸。柯文哲指出，自己一開始提3場辯論，再進行一次民調，但國民黨不同意。他並曾建議全民調，國民黨亦未同意，雙方最終決定用「柯侯」、「侯柯」對賴清德的民調方式決定藍白參選名單。