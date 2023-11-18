台北大巨蛋首開放萬人觀賽　警反恐演練保安全

台北大巨蛋經歷長達32年的倡議、籌備、興建過程後，周六（18日）舉行首場棒球公開預備賽，由亞錦賽中華隊與U23中華隊交手，開放讓1.3萬人觀賽。警方在球場各出入口加強巡視，協助維持民眾入場、散場及觀賽秩序。前一日，台北市警察局進行反恐演練，以確保大巨蛋安全。

負責大巨蛋營運的遠雄集團副總經理楊舜欽表示，球員與教練提出場地、休息區、空調照明、以及紅土草皮等問題，已針對安全性問題改善，其餘項目則會等到萬人預備賽後，依據觀眾、球員意見調整。楊舜欽也透露，這次公開預備賽也會開放啦啦隊應援。

台北市警察局交通大隊指，為避免公開預備賽帶來的車潮與人潮影響周邊交通，賽事疏導範圍包含多段主要公路，將視人群適時管制周邊道路，並視現場狀況擴大範圍，維護周邊交通順暢。為確保賽事順利及日後觀賽安全，上百名警員周五實施反恐維安演練，模擬大巨蛋賽事期間有兇徒突然在觀眾區鳴槍威脅，並挾持人質等恐怖襲擊事故。警方接報後啟動應變機制，派員趕赴現場緊急疏散觀賽民眾，全面封鎖及周邊交通管制，警員攻堅並制服持槍兇徒。