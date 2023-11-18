衣着性感扮深夜送外賣　網紅為損害行業形象道歉

內地近日網傳有穿着性感和妝容精緻的女外賣員在深夜送外賣，最低消費上千元（人民幣，下同），令人質疑女外賣員其實是提供色情服務，是「外賣媛」。官方早前調查後證實是謠言，一名網紅周四（16日）承認扮成外賣員擺拍，導致外賣員群體形象受損，為此道歉並刪除相關影像。

此類年輕女性身穿電單車司機的外賣制服，配上黑絲襪和迷你裙扮送外賣，並拍攝性感照片上傳網絡，引來大批網民關注。有自媒體利用所謂「外賣媛」的影片和照片編造「新型賣淫模式」，傳出有外賣店深夜營業，出售1,400元（約1,528港元）牛雜湯粉，提供非法服務的謠言。海南省瓊中黎族苗族自治縣公安局本月初對事件闢謠，指涉事店舖未提供非法服務，網傳「外賣員」圖片來自網絡拼湊。

相關外賣平台負責人表示，各類虛假擺拍現象嚴重誤導公眾認知，將堅決維護平台及外賣員群體的合法權益。涉事網紅「小逗逗」周四發道歉信，稱自己為獲取流量而冒充外賣員，擺拍送外賣的相關畫面，對外賣員群體帶來困擾，損害他們的形象，給社會公眾帶來誤解。「小逗逗」指已認識到錯誤，以後不會再犯。