呼吸道疾病高發　醫生籲家長小心選擇家用霧化器

內媒周六（18日）報道，隨着北京入冬，呼吸道疾病進入高發季節，部分家長為方便選擇在家為孩子做霧化治療，電商平台家用霧化器銷量急增，有商店近一個月賣出2萬多部。內媒指出，不少商家以「醫院同款」標榜家用霧化器，但這只是噱頭，售價懸殊的霧化器技術參數差異很大，並非所有都能真正起到霧化治療作用。

霧化治療是指把特定藥物製作成氣霧劑，在霧化器輔助下，透過呼吸把藥物送至患病部位。內媒近日在多個家長群組看到，不少家長購買或諮詢霧化器，帶動霧化器銷售量。電器平台上有百款霧化器，價格懸殊，最便宜的一部只需50多元（人民幣，下同，約54港元），最貴的則要4,500多元（約4,866港元）一部。

為了吸引家長購買，有些商家打出了「醫院同款」的宣傳語，內媒詢問客服人員有哪些醫院在使用相關產品時，客服避而不答，被反覆追問後才說一般診所、醫院都會有，可以到附近問下。有商家則確實交出醫院名單，內媒走訪多間醫院，發現一般人只能看到霧化器的金屬接口和顯示屏，無法得知具體品牌。北京東城區婦幼保健院兒內科醫生表示，霧化治療通常是一天兩次，在家做確實可以減少交叉感染，但對霧化器的參數和清潔有很高要求。家長若在家使用霧化器，一定要嚴格清洗配件，防止孩子吸入被霧化的細菌或真菌，引發新的感染。醫生續指，不要沖着標榜「醫院同款」而買，機器性能不好的話，噴出的藥液顆粒送不到肺部，做了等於白做。