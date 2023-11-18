京津冀迎重污染天氣　明起啟動Ⅱ級應急響應

天津市人民政府新聞辦公室周六（18日）指，預計下周日至下周四（19日至23日），京津冀及周邊地區將出現一次區域性嚴重污染天氣過程。天津市重污染天氣應急指揮部發布重污染天氣橙色預警，從下周日8時起啟動Ⅱ級應急響應，包括強制性減量措施、健康防護指引及建議性措施。

減量措施包括停止部分工業排污、各類室外建築作業、部分工地土石方作業、生產運作渣土存放點、使用國二及以下排放標準柴油非道路移動機械、使用國四及以下排放標準建築物料運輸車上路和含燃氣重型載貨車運輸、使用國五及以下排放標準含燃氣重型載貨車運輸鐵礦石和焦炭。還有減少主要道路濕法作業並加強吸掃作業，以及重點行業企業落實重型載貨車運輸管理措施。

健康防護指引包括提醒市民停止或減少戶外活動，外出採取防護措施；學校和幼稚園停止戶外課程及活動；醫療衞生機構加強呼吸類疾病患者的防護宣傳和就醫指導。建議性措施則包括倡導大眾選擇以大眾運輸工具或電動車出行；減少使用含揮發性有機物等原料及產品；以及加強巴士運力保障。