藍白合一旦破局　將重回藍綠兩大陣營局面

台灣「藍白合」雙方對民調誤差範圍有分歧而瀕臨破局，導致整合將再進入政黨協商。台大國際企業學系暨研究所教授陳厚銘認為，國民黨想促成藍白合，要給民眾黨總統參選人柯文哲足夠面子，讓對方好下台，達成「侯柯配」，畢竟柯文哲支持者是否力挺「侯柯配」將成為勝選關鍵。另有分析指，一旦藍白合破局，政壇將回歸藍綠兩大陣營局面。

陳厚銘認為，要柯文哲再禮讓可能不太容易，民眾黨幹部與支持者的態度是關鍵，民眾黨支持者屬性與國民黨選民大不相同，異質性高，即便是「藍白合」，也難以達到預期效果。柯文哲直率坦誠，不拘泥於傳統政治框架，深受年輕人喜愛，而國民黨總統參選人侯友宜的支持者則以中老年族群為主。「侯柯配」的藍白合是否能戰勝台灣副總統兼民進黨參選人賴清德，柯文哲的支持者成為決定因素。

有分析指出，「民眾黨公職民代未獲保障」是藍白協商重點，談妥後民調規則等問題將迎刃而解。柯文哲怒斥國民黨讓6%是一波成功反擊，是用簡單敍事來煽動的政治口號，若藍白合最後談不成，國民黨雖然很難當選，但也可趁機擺脫被寄生的風險。