鄭州婦逛公園　染鸚鵡熱肺炎入ICU

內地傳媒上周六（18日）報道，河南省鄭州一名女子平時常常逛公園看鳥，感染鸚鵡熱肺炎，早前高燒不退準備到醫院看病，卻在寓所門口暈倒，情況一度危急。

鸚鵡熱是一種接觸性的傳染病，主要在鸚鵡、鴿子、雞、鴨這種禽類之間感染和互相傳染，感染後的鳥類糞便、血或羽毛等都可能帶有病原體。最初這種病在鸚鵡愛好者中比較多見，所以叫「鸚鵡熱」。此病能經由呼吸道感染，就算沒有主動直接接觸，也有可能中招。這種病菌沒有明顯季節性，潛伏期一般一至兩周，最長能有45天，且一般的常規檢查很難檢測出來。患者常會因為症狀多變、不夠獨特，醫生沒有懷疑患者的禽鳥接觸史而被漏診、誤診。重症感染可能引起多重器官衰竭，死亡率非常高，治愈後有復發機會。

張姓女事主早前出現高燒39.8℃、頭暈、疲倦、四肢肌肉痠痛等症狀，準備去醫院時直接暈倒在家門口。救護車送她到鄭州大學附屬鄭州中心醫院時，她的情況已經非常危急，包括意識障礙、呼吸衰竭、橫紋肌溶解、休克、重度低血鉀、心肝腎多臟器功能受損，需入住深切治療病房搶救。

胸部CT掃描可見張女士有嚴重肺炎，肺部接近一半沒有正常通氣功能，只能上呼吸器。醫生認為張女士可能是非典型病原體，化驗結果顯示她感染的是鸚鵡熱衣原體、金黃色葡萄球菌，經過積極治療，張女士情況愈來愈好，留醫半個月後康復出院。