加媒：斯派佛指康明凱分享涉朝情報　致兩人在華被捕

在中國捲入間諜案被扣押近3年的加拿大前外交官康明凱、公民斯派佛，2021年獲准以取保候審方式離開中國。加媒上周六（18日）報道，斯派佛據報聲稱他與康明凱被捕，其中一個原因是康明凱向加拿大和五眼聯盟夥伴分享關於北韓的情報。

斯派佛是一名從事促進加朝商業關係的顧問，據報是少數與北韓領袖金正恩建立關係的西方人之一；康明凱則是一名前外交官。《環球郵報》報道指，斯派佛之所以被捕，是因為他在不知道有關訊息會被轉交給加拿大政府情況下，向康明凱分享北韓情報。消息人士指，斯派佛提出向加拿大政府索取數百萬加元賠償。

在上述報道公開後，加拿大全球事務部（GAC）發聲明否認康明凱及斯派佛參與了間諜活動，指自從他們從任意拘留中獲釋後，加拿大政府一直支持他們重建生活，並指他們可以自由談論他們在中國被任意拘留的經歷。但出於隱私考慮，不能透露更多的訊息。

在2018年12月，加拿大應美國方面的要求逮捕中國科技巨企華為首席財務官孟晚舟。隨後，中國公布康明凱和斯派佛涉嫌從事危害國家安全活動被捕。至2021年9月，在孟晚舟重獲自由的同日，中方釋放康明凱和斯派佛。