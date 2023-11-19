王毅：中美鞏固向好態勢　關鍵在於美能否守信

中共中央政治局委員兼外交部長王毅上周六（18日）晚發文，總結國家主席習近平出訪美國加州三藩市參加中美元首會晤和亞太經合組織（APEC）峰會的成果。王毅強調，中美關係發展從來不是一帆風順，仍有許多深層、結構性問題，以及風險挑戰需要共同應對。三藩市應該成為新起點，而中美關係能否鞏固向好態勢，關鍵在於美方能否遵信守諾，同中方相向而行，把兩國元首達成的重要共識真正落實。

王毅表示，今年年初以來中美關係經歷不少曲折，面臨困難局面，這不符合兩國人民利益和意願。在雙方共同努力下，中美關係近期出現止跌企穩勢頭。結合舉辦APEC會議，美國總統拜登向習近平發出舉行元首會晤的單獨邀請，美方特別表示這是一場中美「峰會」，不同於APEC期間的雙邊會見安排，是習近平時隔6年訪美。習近平指出，中美兩個大國不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果誰都不能承受。美方必須認真思考中美到底是夥伴還是對手這個根本問題，做出正確歷史選擇，而習近平提出的「五個共同」為中美關係澆築了五根支柱，開闢了面向未來的「三藩市願景」。

習近平也在在台灣問題和科技經貿問題闡明中方嚴正立場，強調美方應把不支持「台灣獨立」的表態體現在具體行動，停止武裝台灣，支持中國和平統一。他亦指出，打壓中國科技就是剝奪中國人民的發展權利，中方不會答應，希望美方嚴肅看待中方關切，取消單邊制裁，為中方企業提供公正非歧視的環境。針對個別國家公然鼓譟分裂對抗、惡意打壓別國發展，習近平認為唯有合作才能發展，不合作是最大的風險，搞脫鈎斷鍊對誰都無好處，亞太不能也不應淪為地緣博弈角鬥場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。

拜登則重申去年在印尼峇尼島會晤時向習近平作出的5點承諾，即美國不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突。拜登表示，美中衝突並非不可避免，一個穩定發展的中國符合美國和世界的利益，美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求與中國脫鈎。