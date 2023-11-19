煤礦辦公樓起火死傷嚴重　省政府促查原因追責

山西省呂梁市永聚煤礦一幢辦公樓上周四（16日）發生嚴重大火，造成26死38傷，中央和地方部門介入調查。山西省委常委等多部門上周六（18日）召開會議，要求徹查永聚煤業重大火災事故原因，嚴肅追責問責。

山西省委常委會擴大會議暨全省持續深入進行安全隱患排查整治工作會議，於上周六召開，強調要再部署全省重大事故隱患專項排查整治行動，遏制重特大事故發生，保障民眾生命財產安全。會議指出，當地政府需結合省內產業結構特徵，聚焦重點領域、突出問題、重大隱患，做好安全生產重點工作，嚴厲打擊各類違法違規生產經營行為，深挖問題隱患，加強整改整治。

會上另提及要開展全省冬春火災防範專項整治行動，持續深入開展重大事故隱患專項排查整治2023行動，全面開展安全意識大教育、安全隱患大排查、安全問題大整治、安全責任大落實專案行動。當局將加強督查檢查，防範和遏制重特大事故發生。對於行業領域，當局要求嚴格落實企業主體責任，壓實企業法定代表人、實際控制人、實際負責人的第一責任人責任，做好安全培訓、基礎管理和應急救援等工作。