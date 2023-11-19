氣溫驟降彰化62人送院　衞福部司長賴向華疑天冷猝死

台灣入冬後迎來首波冷氣團，多縣市氣溫下降至10攝氏度。其中彰化縣消防局周日（19日）公布，在36小時內有62人因急性心肌梗塞或其他不適症狀送院治療，其中6人到醫院前已無生命迹象。另衞福部口腔健康司司長賴向華當日亦傳出死訊，警方和消防初步研判死因疑似為天冷引發急性心肌梗塞。

受強烈大陸冷氣團影響，台灣氣象署觀測周日清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉僅8℃，當地發布低溫特報。另彰化縣消防局統計數據顯示，自上周五（17日）凌晨零時至上周六（18日）中午，有多人因急性心肌梗塞或其他不適症狀，被送入醫院急診室，其中5男1女情況嚴重。惟該部門無法判別患者是否因入冬後溫差過大造成不適，但呼籲民眾注意身體狀況，需盡快求醫。

台媒報道稱，賴向華周日凌晨在睡夢中突然無生命迹象，由救護人員緊急送院搶救仍宣告不治身亡，享年56歲。賴向華事前身體並無不適或慢性病，平時與51歲李姓妻子及女兒同住，李婦周日凌晨準備睡覺時發現丈夫身體冰冷，且無呼吸和心跳，遂通報救護車送院。警方和消防當晚接報到場，發現賴男嘴唇發紺，現場並無打鬥痕迹，無外力介入。家屬對死因並無異議，後續事宜由家屬自行處理。