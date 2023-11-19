神舟十七號乘組在軌近月　順利開展各項任務

神舟十七號載人飛船上月26日在酒泉衞星發射中心發射升空，其航天員乘組湯洪波、唐勝杰和江新林進駐中國太空站已逾3周。目前太空站組合體狀態及各項設備運作正常穩定，乘組已開展多項工作，包括艙內設置等相關工作、各種太空科學實驗和技能訓練。

神舟十七號乘組進駐太空站後，與神舟十六號乘組交接工作，學習了大量在軌工作經驗，迅速適應太空生活，並進入任務狀態。乘組設置並清潔了低溫儲存櫃，這套低溫儲存裝置可以滿足生物、試劑、材料等樣本的不同低溫儲存條件，保障長期空間實驗；實驗了載重透過夢天艙貨物氣閘艙的艙門，進行自動出艙的空間暴露實驗；3位航天員還在軌進行醫療技能訓練，並積極訓練體能。乘組後續將進行首次太空站艙外試驗性維修作業。

中國航天任務陸續有來，天舟七號貨運太空船亦已於近日運抵海南省文昌發射場，將於明年初發射。目前貨運太空船已完成出廠相關工作，後續將依計劃進行組裝、測試等工作。另外，中國載人航天工程辦公室公開徵集標誌活動落幕，周日（19日）發布了2024年度四次飛行任務標誌，包括天舟七號飛行任務、天舟八號飛行任務、神舟十八號載人飛行任務、神舟十九號載人飛行任務。