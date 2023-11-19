國民黨不分區立委名單出爐　韓國瑜排首位

國民黨中常會周日（19日）通過不分區立委18人名單，台灣高雄前市長韓國瑜排名第一，國民黨智庫執行長柯志恩第二，勢將進入立法院。名單公布前一日，韓國瑜透過辦公室發聲明回應，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委提名人。惟他周日在名單發布後首露面，未回答台媒訪問，僅稱「謝謝，辛苦了」。

國民黨將於周日下午在中央黨部召開中央委員會全體會議，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。最終須經中央委員會全體出席委員1/2以上同意，才能確認人選名單與順序。按照上屆2020年大選後，國民黨政黨票總得票率為33.3578%，最終在34個不分區立委席次中獲得13席。國民黨預估，此次安全名單在12席左右。而前立委蘇清泉、張嘉郡、新北市法制局長吳宗憲、前台南市議員謝龍介，也列入安全名單。

另外，國民黨和民眾黨的藍白合政黨協商仍未有共識，再陷僵局，國民黨主席朱立倫周日在中常會發言時，指藍白合現在有點卡關，不過還好，民眾黨總統參選人柯文哲上周六（18日）仍認為「藍白必須合」，國民黨會隨時準備，保持雙方的溝通。朱立倫預料，將於周三（22日）才確認藍白合工作，將與中常委們討論，暗示當日將是最後底線。惟民進黨總統參選人賴清德周日直言，藍白合是政黨利益結合，並非主流民意。