程序員年花10萬人民幣買刮刮樂　最高僅獲千元獎金

上海一名25歲男子失戀後沉迷刮刮樂，在一年時間花10萬元（人民幣，下同‧約10.8萬港元）購買中獎機會，但中過最大獎僅為1,000元（約1,080港元）。

當事人小歧（化名）是在上海工作的一名程序員，他開始時只是偶爾買幾張刮刮樂娛樂一下。至一年前和女友分手，加上工作的巨大壓力讓小歧急需一個釋放的出口，便開始頻繁出入彩票店買刮刮樂，抱有一種「別人都能中，為何我不能中」的想法逐漸上癮。他在一年內投入本金6萬元（約6.4萬港元）及獎金4萬元（約4.3萬港元），共計10萬多元全部用來買刮刮樂，平均每天買10到15張，每個月一半的工資都會投入其中，但中過最大獎金僅1,000元。

小歧表示，每當下定決心要收手時，又因在網上看到他人中大獎的消息而忍不住再開始，認為玩刮刮樂已經玩出賭博心理。財政部數據顯示，今年1至8月全國共銷售彩票3,757億元（約4,062億港元），同比增加1,278億元（約1,381億港元），增長51.6%。按全中國約14億人口計算，相當於每個人都花了近270元（約291港元）購買彩票。