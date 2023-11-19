每集兩分鐘短劇興起　上半年更新481部

內地短片平台興起後，出現大批每集兩分鐘短劇，其中《無雙》上線24小時充值高達5,500萬元（人民幣，下同，約6,003萬港元），僅僅8天破億。內媒上周六（18日）報道稱，浙江省金華市橫店影視城近期吸引大批拍攝短劇劇組前來，有短劇演員笑稱，「現在的橫店不叫橫店叫豎店，因為這裏遍地都是拍豎屏短劇的劇組，所以叫豎店」。

數據顯示，內地本年上半年共有481部短劇更新，小程式短劇市場規模增長179%，達40億元（約44億港元）以上。業內預測，全年市場規模將達到200億至300億元（約218億至327億港元）。有短劇導演表示，橫店每天至少有上百劇組在此拍短劇，忙碌到夜晚凌晨都是常態，其檔期已排到明年初。短劇臨時演員小艾（化名）則稱，現在拍短劇一天能賺300元（約327港元），比之前在電視劇當「臨記」賺得多。

對於網傳消息稱，短劇一天能夠賺到幾千萬，幾天賺上億元，有短劇投資專家表示，這種消息容易讓人產生誤解，好像短劇很賺錢，事實並非那麼誇張。短劇投資人老田（化名）預測，眾多短劇內容不同，其反饋出來都同一種「爽感」，容易令觀眾形成麻痹效應，因此時間越久，短劇越難收割觀眾，現在短劇團隊都在爭分奪秒賺快錢。