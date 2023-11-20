第10批志願軍遺骸回國在即　將鑑定DNA尋親

中國退伍軍人事務部上周五（17日）宣布，韓方將向中方移交25位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物。部門周日（19日）交代詳情，根據中韓雙方達成的共識和工作計劃，將於周三至周五（22日至24日）舉行第10批在韓志願軍烈士遺骸的裝殮交接迎回安葬活動，並將盡快啟動志願軍烈士遺骸DNA鑑定工作。

活動將為期3天，中方代表團組將於周一（20日）啟程前往南韓執行交接任務；中韓雙方周三會在仁川志願軍烈士遺骸臨時安置所舉行裝殮儀式；翌日在仁川國際機場共同舉行志願軍烈士遺骸交接儀式，隨後中國空軍運輸機接載烈士遺骸回國，並在瀋陽桃仙國際機場舉行迎回儀式；最後周五在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。活動過後，中國將對第10批迎回的烈士遺骸進行DNA鑑定工作。截至目前，迎回的913位烈士遺骸DNA檢材提取鑑定比對工作正在持續進行，已為10位烈士確認身份並找到親屬。

退伍軍人事務部褒揚紀念司副司長李敬先表示，退伍軍人事務部在2020年4月開通「烈士尋親政府公共服務平台」，常態化開展「烈士尋親」活動。結合烈士遺物、軍事戰史以及志願軍烈士遺骸挖掘資訊等，積極穩步推進烈士身份確認以及尋親等相關工作，預計將為更多的烈士確認身份、找到親人。