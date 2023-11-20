電詐小頭目：業績不達標組員被賣掉　逃跑者被打死

內媒周日（19日）報道，一名叫「萍姐」的上海女子此前和丈夫陳某某到柬埔寨加入電訊詐騙集團，至今年3月在老家上海被抓獲。案件開庭前「萍姐」接受官媒訪問，她詳細講述了在詐騙團夥中的經歷，以及其中的殘酷與黑暗。

萍姐指自己和丈夫欠下不少民間高利貸，因此2018年到柬埔寨打工。她初時在一家老鄉開的中國超市工作，翌年一名叫「強哥」的老鄉找她，問願不願意去幫忙盯着他手下員工作，更開出每月6,000至8,000元（人民幣，下同，約6,488至8,650港元）工資，比在超市打工要多，而且還許諾做成「業務」後會給予提成。

萍姐坦言知道對方是在搞電訊詐騙，但在高工資引誘下與丈夫一起加入，到柬埔寨菩薩省西北部的一個工業園區工作。強哥手下詐騙團夥一共有3組，每組詐騙方式不同，分別有百家樂賭博，把被害人騙到線上賭場；有的組假裝和被害人談戀愛，然後騙他們到電詐集團設立的網絡平台投資，「錢進去肯定回不來」。

至去年9月份，強哥指萍姐組業績太差，所以讓5、6名組員去柬埔寨西哈努克港另一個園區接受培訓。但私下，強哥指組員其實被賣給了另一個團夥，「看在是老鄉的份上，就不賣你們夫妻了」。萍姐又指，她有個小同鄉自己偷渡到東南亞的詐騙團工作，後來後悔想回家，結果被人打死了。他父親接到電話，當場暈死過去。她表示：「現在想想，我們能平安回來，真的很幸運。」