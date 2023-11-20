蘇東坡家族墓確認　墓園結構罕見完整

北宋著名文學家蘇軾（蘇東坡）和父親蘇洵、弟弟蘇轍合稱「三蘇」，同列「唐宋八大家」，在文學史上極富盛名。四川省眉山市東坡區修文鎮十字卡村有一個名為「蘇墳園」的地方，被當地人代代相傳是蘇軾家族墓。考古團隊根據墓磚上的銘文結合相關記載，周日（19日）宣布確認蘇墳園中的大蘇墳園和小蘇墳園分別埋葬了蘇軾的孫兒蘇符和曾孫蘇山。

四川省文物考古研究院組成考古團隊，在2018年12月到2019年4月對小蘇墳園墓葬進行搶救性挖掘，並對周邊開展全面調查。當中發現小蘇墳園的墓園建設規模較大，整體平面呈長方形，包含圍牆、墓上建築、墓室、墓前建築、台階、道路等部分，其餘建築均被破壞。早在2017年12月，十字卡村相關負責人已表示，當地發現了2,000多塊蘇符的墓磚，是所有蘇氏遺迹中實物最多的地方，本次的考古挖掘終於證實蘇氏墓園的傳說。

然而蘇符墓和蘇山墓皆在1974年遭破壞，蘇符墓殘墓上已被現代建築覆蓋。相關人士表示，雖然墓室被破壞，但這次發現揭露出完整的墓園結構，在四川地區極為少見，並且有助於宋代品官喪葬制度的研究。此外，確認墓葬主人身份，也對深入挖掘三蘇文化、傳承三蘇文脈具有重要意義。