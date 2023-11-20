賴清德當選或加快統一　崔天凱：台灣是生死攸關問題

台灣總統選舉進入倒數階段，台媒周一（20日）報道，上海台辦官員稱誰上台大陸都可以應對，但主張台獨的民進黨總統參選人賴清德一旦上台，可能更有利於國家加快統一。大陸前駐美大使崔天凱受訪強調，美國要認識到台灣對中國的重要性，必須把台灣問題視為「生死攸關的問題」。

崔天凱表示，台灣問題涉及中國國家主權、領土完整及國家統一，對北京來說這就像生或死的問題，沒有讓步空間。他認為，北京仍將尋求以和平方式統一台灣，只要尊重一個中國原則，甚麼都可以談，但警告在台灣問題上，北京對各種挑釁的忍耐有限。他又指，由於中美關係非常複雜，不能單靠一次元首會晤就改善；同時相信即使香港捲入其中，仍繼續是國際金融中心和投資樞紐。

另有報道引述上海市台辦副主任陽禮華日前評論台灣選舉指，誰當選也無所謂，「我們走我們的路」，事情做好就不怕。對於賴清德目前在民調上領先其他參選人，他指出一旦對方搞台獨，統一就有機會；如國民黨上台，則可延緩統一進程，讓大陸再多數幾年發展，屆時更加強大。