緬北激戰福建發警告　數百受困者經中國赴泰

緬甸軍政府士兵與少數民族武裝組織在北部的戰鬥加劇，泰國外交部周日（19日）表示，被困的266名泰國公民正經中國撤離緬甸再返回泰國。福建龍岩市新羅區人民政府東城街道辦事處、龍岩市公安局東城派出所同日聯合發出緊急通告，呼籲滯留在緬北地區人員的家屬立即向所在社區報備，並讓他們盡快回國。

泰國外交部表示，在緬甸當局協助下，另有為數不明的菲律賓和新加坡人連同泰國受困公民，周日從緬北撣邦果敢老街撤往緬中邊界。這些人將獲准入境中國，再分乘兩班包機從雲南省昆明市飛往曼谷，然後在曼谷接受人口販運和犯罪紀錄檢查。泰方指出，受困緬甸的部分是人口販運受害人，部分則可能有份參與電訊詐騙。

福建龍岩市的最新通告警告，近期果敢同盟軍與緬軍、地方武裝勢力持續在老街周邊地區激烈交火，隨時可能造成重大人命傷亡，對該市新羅區東城街道滯留緬北特別是果敢地區人士的生命安全構成嚴重威脅。通告要求，居民要千方百計和滯留在緬北的家人取得聯繫，敦促其立即回國，確保生命安全。

中國外交部發言人周一（20日）表示，中方一直關注緬北衝突態勢，並持續敦促各方止戰停火。對近期有部分國家向中方請求協助，就其在緬北的公民取道中國撤離緬甸避戰，中方提供了出入境便利，後續將繼續與有關國家保持溝通，提供力所能及的幫助。