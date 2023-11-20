冰雪旅遊熱度升溫　內地滑雪場訂單創4年來新高

內地氣溫持續下降，冰雪旅遊熱度則持續升溫。多地滑雪場訂單銷售量、預售量均創近4年新高。中國旅遊研究院院長戴斌指出，今年的旅遊業迎來良好態勢，預計整個冰雪季旅客會超過3億人次。

河北省張家口市崇禮區一個滑雪場開業僅一周，遊客便逾2萬人次，創當地5年來新高。在周末，滑雪場內近1,200間酒店客房更全部售罄。該滑雪場總經理預計，這雪季遊客料突破60萬人次。吉林省長春市九台區某滑雪場負責人稱，這3天預售近1.5萬張雪票。黑龍江省哈爾濱市某冰雪主題公園多部造雪機晝夜不停工，門票預訂量已達2019年的3倍。近年「南客北上」等南方遊客主導的冰雪遊消費新趨勢逐漸顯現，新疆有民宿負責人表示，這個冬天來自廣東、浙江等地的雪友佔九成，民宿餐廳負責人特別聘請一名港式早茶師傅，從廣東空運食材製作點心。

在南方，有室內滑雪場全年無休或夜間營業。浙江某滑雪場地營運經理表示，開業至今已接待超過5萬人次，營收突破1,000萬元人民幣（約1,100萬港元）。隨着冰雪出遊人次及旅遊消費大幅增長，各地也積極推出優惠政策，冰雪遊全產業鏈加班加點，除了傳統冰雪項目，多地聯合各大航空公司、旅行社、互聯網平台也積極開發新產品和一站式服務。