李強兼任中央金融委員會主任　要求全面加強金融監管

內地官媒周一（20日）報道，中共中央政治局常委、國務院總理、中央金融委員會主任李強當日主持召開中央金融委員會會議，審議推動金融高品質發展相關重點任務分工方案。上述消息顯示，李強已任中央金融委員會主任。

會議強調，要着力提升金融服務經濟社會發展的品質水平，在維持貨幣政策穩健性的基礎上，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度；全面加強金融監管，壓緊壓實金融風險處置責任，加強部門協同和上下聯動，強化源頭管控，完善風險防範、預警和處置機制；堅持黨對金融工作的全面領導，實際加強金融系統黨的建設，發揮各級黨組織戰鬥堡壘作用。

今年3月，中共中央、國務院印發了《黨和國家機構改革方案》，提到組成中央金融委員會，作為黨中央決策議事協調機構，職責包括加強黨中央對金融工作的集中統一領導，負責金融穩定與發展的頂層設計、統籌協調、整體推進、督促落實，研究審議金融領域重大政策、重大議題等，作為黨中央決策議事協調機構。同時，方案列明設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，並組成中央金融工作委員會，作為黨中央派出機關，兩者合署辦公。