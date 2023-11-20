中國首隻　全流程國產化培育體細胞複製貓

山東省青島農業大學周日（19日）發消息稱，中國首隻全流程採用國產設備、試劑和耗材培育的體細胞複製貓，在該校的哺乳動物體細胞複製基地內誕生。這隻複製貓順利誕生，不僅是中國在動物複製技術領域重大突破，也證明中國在動物複製領域具備完整產業鏈，將進一步提升其在全球生物醫療領域的地位和影響力。

青島農業大學生命科學學院趙明輝博士表示，其團隊2020年成功獲得貓體細胞複製後代，成為中國首間成功完成貓科動物體細胞複製的大學。但在當時，複製過程中用到的絕大多數試劑及核心設備均購自外國企業。趙明輝的團隊隨後着手研究動物體細胞複製相關試劑的中國國產化替代，今年6月基本完成該項工作，同時與國內一家儀器廠商建立聯繫，該廠商根據其團隊建議改進顯微操作儀及融合儀，最終達到複製的技術需求。

通過全部國產的設備和試劑，今年10月25日至11月2日，趙明輝團隊複製出20隻雄性膠州里岔黑豬。趙明輝稱，與豬相比，貓的體細胞複製對設備、試劑和耗材的要求更高，操作更為精細。