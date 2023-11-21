學生舉報助學金分配不公　反惹高消費質疑申請休學

天津中德應用技術大學朱同學早前在網上反映自己在助學金評選中遭不公對待，惟後來他遭網民反質疑存在高消費行為。他周日（19日）發影片亮出休學申請書，指自己持續遭受網絡暴力，無法專心學業。

網名「僧丫」的朱同學在影片中稱「持續1個月遭到網絡暴力，精神幾乎崩潰，多次出現自殺傾向，暫無法專心於學業」。因此，他向學校申請休學自我調理，待精神平穩後，繼續返校學習，完成學業。他片中稱自己遭遇「當面精神虐待」，強調拒絕簽署「不發布影響學校、師生聲譽訊息」的承諾。目前，僧丫的IP位址已由天津變為貴州。

自9月底開始，朱同學多次發片稱，自己是建檔立卡低保戶，今年其助學金名額卻被其他經濟並不困難的同學擠佔。他同時指控該校一名高姓書記和一名王姓輔導員在認定學生的申請資格時，涉嫌濫用職權。該校本月6日發布調查結果稱，未發現助學金評定材料存在造假情況。朱同學隨後反被網民發現使用近4,000元（人民幣，下同，約4,400港元）的平板電腦，穿1,000多元（約1,100港元）的球鞋，花3,000元（約3,300港元）租房等。網民質疑他利用網民同情和事件流量收取打賞斂財，稱已向天津巡視組反映。天津市委巡視八組上周一（13日）回應稱，巡視仍在進行中。