49烈士遺骸出土復原容顏　確認一具身份找回親屬

上海復旦大學科技考古研究院早前在山西省呂梁市，出土49具無名抗日戰爭和國共內戰烈士骸骨，今年9月利用DNA鑑定、顱面復原等科技為遺骸復原容顏，更確認其中一名烈士的身份，找回親屬。團隊建立了南村烈士DNA數據庫，冀為他們找回家人。

內媒周日（19日）報道，呂梁市退伍軍人事務局今年1月邀請研究院文少卿課題組，對方山縣南村革命烈士墓地的烈士進行系統發掘和分子考古鑑定。團隊根據出土次序，把遺骨編號為M1至M49，並對43名烈士復原容貌，其餘6具遺骸因下頜骨或頭骨有破損，無法進行復原工作。經DNA對比，確認M19身份為崔海治，他於1947年在汾孝戰役重傷，搶救無效犠牲。

團隊發現，今次出土的烈士遺駭平均壽命只有20.5歲，最小不到14歲，有一具骸骨未完全發育，骨骺線未愈合，意味是未成年人。此外，遺骸有大量傷痕，其中5具被截肢，骸骨有不平整地方，推測是被掰斷的；有些烈士肋骨遺留從正面射入的子彈。另外，一具遺骸右腿股骨有切痕，推測烈士曾接受截肢手術。