6歲女赴橫店闖星途　4個月僅賺250人民幣

江西省一名母親因6歲女兒喜歡演戲，於帶着她遠赴浙江省橫店影視城，四處尋找拍劇機會，引起網民熱議。但來到橫店4個月，小伊只演過一些群戲，酬勞至今僅得250元（人民幣，下同，約275港元）。

內媒周日（19日）報道，吳蘭向短片平台一位趙老師支付9,800元（約1.08萬港元）培訓費，對方把其女小伊引薦給一間經理人公司。母女兩人今年5月帶着行李從江西搬到橫店，吳蘭在當地租屋，並替小伊找小學就讀。吳蘭將每月生活開支控制在3,000元內（約3,300港元），由遠在老家的丈夫支付，惟小伊發展並不順利。

據報道，橫店幾間大型兒童經理人公司都採用分等級的會員收費模式，有2萬元（約2.2萬港元）1年，保證最少演3套戲，可當上特約演員等；有5萬元（約5.5萬港元）3年，保證期內演8套戲，另當特約演員及角色等；還有「高端藝人」費用8萬元（約8.8萬港元）5年，期內保證最少演12套戲，有特約及角色等，但即使付了錢，也不一定能獲演出機會。另一名帶兒子在橫店闖星途的母親蘇晨曦稱，有次付錢接了某個大製作劇集的特約角色，在片場拍了一個多小時，經理人突然告訴她要換人，因另有一名女孩家長願出資更高，劇本為此從「母子」改成「母女」。