首組正副總統參選人　賴清德偕蕭美琴登記

台灣副總統兼民進黨總統參選人賴清德周一（20日）宣布，由原任台駐美代表的蕭美琴出任副手。二人周二（21日）前往中選會登記參選，成為第一組登記的正副總統參選人。完成登記後賴清德發表談話，強調二人將竭盡所能讓台灣在穩健道路上走入國際，不走回「一中」的老路。他認為，台灣必須要在穩健的路上持續前進，禁不起紛亂，也不能試驗，希望大家團結。

賴清德表示，他與蕭美琴搭配參選至少3層特別意義，其一是二人都有使命感，會竭盡所能守護台灣；其二是他們代表「信賴台灣」的方向；最後是代表負責任、穩健執政的態度。國安人士周二表示，在賴清德和蕭美琴完成中選會登記並走出大樓起，即由國安局特勤中心派出的55名特勤人員接手二人競選安全維護任務，特勤編組有多名女性特勤人員，負責貼身保護蕭美琴人身安全。蕭美琴已請辭台駐美代表一職，台外交部預計數日內完成程序並生效，至於駐美代表繼任人選，採取選舉前代理或直接派任方式，美方很重視新人選是否具直達天聽的關係，仍在跟台方協調。

大陸官媒評論指，賴蕭組合可謂最危險組合，賴清德自詡「台獨工作者」，在台灣大打「抗中保台」牌；蕭美琴則兩次被大陸點名，勾連美政客竄台，網民痛批她是「美國利益代言人」及「助美代表」。評論認為，賴蕭「雙獨組合」將加劇兩岸緊張衝突，進一步把台灣推向兵凶戰危的險境，阻礙祖國統一進程，民進黨注定自掘墳墓，被萬眾唾棄。