女童注射阿奇霉素次日死亡　涉事醫生停職

黑龍江省牡丹江市林口縣一名逾兩歲大的女童，近日因細菌感染入院，在注射阿奇霉素後次日死亡。林口縣衞生健康局周一（20日）回應稱，已按照正規程序驗屍，尚未有結論，涉事醫生已暫停工作。

死者小含（化名）的母親丁女士稱，上月29日因孩子有些發燒，便帶她到牡丹江市一家三甲醫院就醫。檢查結果顯示，小含支原體檢測顯示無感染，診斷為普通的細菌感染。在醫院建議下，丁女士同日帶小含到縣城醫院治療，入院時其肺部X光和超聲波檢測未顯示異常。6日後小含出現咳嗽症狀，隨後多日反覆發燒。入院第10日，醫生替小含注射阿奇霉素，次日她出現精神萎靡、氣喘憋悶症狀，其後病情持續惡化，並出現呼吸困難。丁女士此時提出轉院，但小含就在轉院途中失去生命體徵。

丁女士質疑醫生在未告知用藥風險、未進行血液檢測支原體及心電圖的情況下，給小含注射阿奇霉素。小含住院期間，主診醫生未按規定查房，當小含病情反覆時，醫生也未進一步檢查。丁女士又稱，女兒需自行前往診療室接受靜脈注射，增加交叉感染風險。事發後6天，院方一直沒人出面交代。林口縣衞生健康局有關負責人周一表示，已封存小含用的藥品包括同批號的阿奇霉素，經牡丹江市醫調委協調，提供給第三方鑑定機構進行醫療鑑定。