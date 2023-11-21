緬北向華移交3.1萬名電騙疑犯　押解場面壯觀

內地持續與緬甸合作，打擊緬北涉華電訊網絡詐騙犯罪。公安部周二（21日）公布，緬北相關地方執法部門至今共向中方移交3.1萬名電騙疑犯，其中63人為幕後「金主」、組織頭目和骨幹，1,531人為網上在逃人員，並被涉案地公安機關陸續押回。公安機關將徹查他們的違法犯罪事實，堅決依法嚴懲。

雲南西雙版納、普洱、臨滄等地公安機關今年9月以來，與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，開展一系列打擊行動，一大批電騙疑犯先後移交中方。內地公安機關本月起進一步深化中緬警務執法合作，果敢電騙集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，剷除了一大批境外詐騙窩點。德宏公安機關邊境警務執法合作上周六（18日）取得突破，緬北木姐地區執法部門將571名電騙疑犯陸續移交中方。

公安機關有關負責人表示，將保持對緬北電騙集團高壓嚴打態勢，全力清剿詐騙窩點，緝捕涉詐人員，維護邊境安全穩定。雲南昆明、浙江金華、安徽合肥等地的火車站近來出現壯觀的押解場面，大批頭戴黑色布套的疑犯在警方荷槍實彈押解下送往看守所。警方指，這些疑犯一般視情況會先拘留30天。