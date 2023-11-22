男子遭錯判強姦毀一生　申請低保多年未批

四川省巴中市男子盧文儒40年前被錯判強姦，服刑5年後改判無罪獲釋。事件導致他妻離子散，他出獄後多次為自己伸冤求償無果。他周一（20日）表示，已向所在社區提交了低保（低收入保障）申請。該社區書記表示，將審核其低保資格。

今年74歲的盧文儒表示，他曾向原來的村委申請過低保救助，但一直沒有拿到。其律師周一出示一份落款日期為2021年9月19日的申請書，上面有盧文儒原來所在的村委會蓋章。他目前所在社區的書記周一稱，盧文儒近年才暫住該社區公租房，社區對其具體生活狀況需要時間核查，了解清楚他的個人情況後，會上報到上級政府，並按照流程規定辦理。

原在巴中務農為生的盧文儒1983年8月14日被控強姦。他指自己被九鎮鄉治安室傳喚到鄉政府後，遭鄉公安人員用麻繩吊起並用樹枝猛打至肋骨骨折並暈倒。鄉公安人員之後強行拉他的手在認罪材料上打手印。次年3月他被判囚7年，法院1989年再審宣判他無罪，此時他已服刑5年，因表現良好獲得減刑，距離刑滿釋放只剩35天。被貼上勞改犯標籤後，其妻改嫁，兒子拒認他。他出獄後輾轉多地打工，同時多次申請國家賠償卻全落空。法院認為，他被錯判發生於國家賠償法頒布實施前，法律不溯及既往，因此決定不受理。