受俄烏戰爭影響　台民眾認為美講信用比例大減

台媒周二（21日）引述台灣中研院歐美所「美國肖像」計劃的最新民調結果指，只有9.3%台灣民眾認為大陸講信用，比前年減少，82.7%民眾認為近幾年來自大陸的威脅加劇。另外，約34%台灣民眾認為美國是講信用的國家，亦較前年大減逾10個百分點。

美國肖像計劃周一（20日）在華盛頓智庫史汀生中心發表最新研究報告，今年9月14日至19日調查1,211名台灣成年人後，分析他們對美國印象及美陸台關係發展的看法。民調顯示，55.7%台灣民眾認為美國近來增加對台安全保障，66.4%民眾肯定美軍機與軍艦常態在台海航行，65.4%民眾相信美國總統對保衞台灣的公開承諾，59.6%民眾認為美國高官訪台增加日後出兵協防台灣的可能性。

東吳大學社會系副教授潘欣欣認為，認為美國講信用的台灣民眾佔比大減，可能因烏克蘭戰爭爆發及美國政府的反應所致，美國對俄羅斯侵烏的回應讓台灣民眾了解到，台海一旦發生衝突美國可能的反應。中研院歐美所助研究員李語堂另分析指，從政黨傾向來看，民進黨支持者更肯定半導體大廠台積電對台灣安全的重要性，國民黨與民眾黨支持者則偏向不認同。