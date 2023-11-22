王毅會晤烏茲別克外長　宣布建立兩國外長戰略對話機制

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（21日）在北京跟烏茲別克斯坦外長賽義多夫舉行首次中烏外長戰略對話。雙方就落實兩國元首重要共識，加強發展戰略對接進行了全面深入溝通，達成廣泛共識，並共同宣布建立兩國外長戰略對話機制。

王毅表示，中烏是命運與共的友好近鄰。無論國際風雲如何變幻，中烏關係始終健康穩定發展，保持旺盛生機活力。他指兩國元首早前會晤，商定推進中烏命運共同體建設，為雙邊關係發展擘畫了藍圖。而兩國總理今年也舉行了富有成果的會晤。王毅稱中方願同烏方一道，用好中烏外長戰略對話這一新平台，推進全方位互利合作，加快構建中烏命運共同體。

賽義多夫表示，中烏元首成功會晤並保持密切溝通，為烏中關係把舵領航，開啟了兩國合作的新篇章；烏方珍視兩國元首牢固互信和烏中睦鄰友好，支持中國領導人提出的系列全球倡議，將繼續恪守一個中國原則，堅定相互支持，深化戰略互信。他又指，烏中合作互利共贏，對烏加快實現多元化發展至關重要；烏方完全贊同中方建議，期待全面深化兩國全方位合作，推動烏中全面戰略夥伴關係邁上新水平。