柯文哲拒與侯友宜重比民調　恐放大爭端

國民黨台灣總統參選人侯友宜周二（21日）呼籲民眾黨總統參選人柯文哲指派兩名民調專家，國民黨主席朱立倫和前總統馬英九各指派一人，周三（22日）針對先前9份已討論的民調重新判定。柯文哲競選總幹事黃珊珊周三回應指，重比民調恐放大爭端，看不出對合作有幫助。她強調仍可協商，但重點是公平機制。

黃珊珊周三早上在柯文哲新莊競選總部召開記者會，回應侯友宜提出的重新檢視民調，當時與會的民調專家關智宇、大眾傳播學系教授王翔郁亦有出席。黃珊珊表示，科學就是科學，同樣數據不會有不同結果，先排除的3份民調主要基於科學原因，而非個人好惡。她直言，如現在重新計算，等於當晚5個半小時的檢視，不曉得到底在做甚麼。

黃珊珊認為，就算重比民調並直播，只會把彼此爭議點再次放大到媒體，讓支持者有更多紛爭，並非最好方法。她指出，兩黨核心目標是推出最強候選人，而不是互打，對很多選民來說整合過程可能比結果更重要，必須說服雙方支持者這是公平比賽，不可用協商裝出來，最後如果沒有贏、保送民進黨總統參選人賴清德，才是最大問題。