少女陪客飲一箱啤酒後墮樓重傷　卡拉OK暫停營業

四川省成都市今年8月有一名少女，從商場3樓卡拉OK門外墮樓受重傷。事發前，該少女在卡拉OK內陪客人大量飲酒。內媒周二（21日）從成都市天府新區有關部門獲悉，警方已就涉事卡拉OK涉嫌組織未成年人進行有償陪侍行為立案偵查，涉事卡拉OK已暫停營業。

15歲的丹丹（化名）今年2月從中學輟學，之後曾在火鍋店打工，同年3月從網上平台接到某「夜場」工作邀約，經面試後在位於天府新區華陽街道鑫苑摩鄰天地商場3樓的鑫銀匯卡拉OK工作，主要陪客人飲酒唱歌玩骰盅。今年8月25日晚，她照常上班陪客人飲啤酒，「吹了近一箱」。次日凌晨，她因酒醉離開房間到廁所嘔吐，期間意識模糊，醒來時已發現自己躺在商場地下。後來她被送到醫院，診斷發現多處粉碎性骨折伴出血、失血性休克、肺挫傷伴感染等。

丹丹的母親彭女士稱，女兒瞞着家人在卡拉OK工作，該店一些人和丹丹的對話內容和微信轉帳紀錄顯示，有稱為「老大」的人帶着像丹丹的女孩，5個月來丹丹一共從對方處獲得陪侍費用3萬多元（人民幣，下同，約3.3萬港元），另收取客人小費共9,000多元（約9,900港元）和未能統計的現金。彭女士相信在卡拉OK像丹丹那樣的女孩還有不少，於是向政府相關部門反映。公安部門回覆稱，涉事卡拉OK否認丹丹是僱員，又稱從未聘用未成年人。不過，丹丹的醫療費用由該店墊付。