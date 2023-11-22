內地肺炎支原體感染擴散　候診長達24小時以上

隨着寒冬來臨，內地近來流行的肺炎支原體感染迅速擴散，傳出北京、天津等地疑爆發大規模感染，各大兒科醫院患者暴增，急診排到逾2千張籌號，等待時間長達24小時以上。但北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意周三（22日）指出，當地肺炎支原體的流行強度已下降至兒童呼吸道傳染病第4位，前3位為流感、腺病毒和呼吸道合胞病毒。

據報道，肺炎支原體在內地兒童間迅速傳播，進行「洗肺」手術的病童愈來愈多，上周甚至傳出有醫院單日做了67宗「洗肺」手術，北京天壇醫院兒科門診的候診患者據報每天也有400至500人。北京市疾控中心本月初表示，北京市兒童醫院每日呼吸道感染接診病例已達3,500至3,600人，民眾指出醫院到處都大排長龍，吊鹽水的患者擠得水洩不通。

王全意表示，從呼吸道病原學監測結果來看，當前北京市全人群呼吸道傳染病報告病例數居前3位為流感、鼻病毒和呼吸道合胞病毒。流感目前處於流行期，較往年有所提前，預示今年流行高峰也將早於往年到來；肺炎支原體感染發病人數則呈跌勢；新冠病毒主要流行株為XBB變異株，保持較低流行水平。由於多種病原體共同流行，總體感染人數呈現升勢，醫療需求也會增加，亦要警惕混合感染等。