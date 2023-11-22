斐濟擬與華合作　升級港口及造船廠

斐濟總理蘭布卡周三（22日）向國會表示，該國有可能在港口現代化和造船廠項目與中國合作。英媒指，蘭布卡上周在美國加州三藩市出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，曾與中國領導人討論此事。此前，斐濟曾詢問澳洲在第二大城市勞托卡建立現代化造船廠的意向。

蘭布卡說，政府專注於升級基礎建設，特別是港口設施和船廠現代化，中國在造船方面有全球競爭力，預期斐濟會與中方合作。他還說，斐濟支持中國的全球安全願景，北京的「一帶一路」倡議符合斐濟的發展議程。斐濟同時在討論如何負責任地解決債務危機，該國的外債相當於國內生產總值的56%，大部分是拖欠多邊開發銀行，包括約10年前從中國進出口銀行獲得的3.75億斐濟元（約12.4億港元）貸款。

一間澳洲船舶設計公司表示，早前收到斐濟的請求，希望能夠在當地組建一支商船隊。公司已就造船廠項目向蘭布卡提供建議，把一個老舊造船廠從斐濟首都蘇瓦搬到勞托卡，並建造兩個地下棚屋。蘭布卡希望重振造船業，作為斐濟商人培訓基地，公司不知道有任何中國參與成分。斐濟港口當局則指，政府今年9月呼籲投資者表達對合資造船廠的興趣，只收到來自斐濟的計劃書，不知是否已授予任何合約。