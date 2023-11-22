中國錄得最高溫暖季　今年恐成最熱一年

中國氣象局周三（22日）發布消息，國家氣候中心公布最新氣候變化監測結果，顯示今年10月是有氣象紀錄以來連續第5個同期最暖月份，10月全球平均溫度較1991年至2020年同期平均溫度偏高0.52℃，並刷新最熱暖季紀錄。對於中國和亞洲高山區而言，氣溫偏高尤為明顯。

監測結果表明，今年10月較上一個在2015年10月錄得的高溫紀錄偏高0.1℃，在中國和亞洲高山區分別較1991年至2020年同期平均溫度偏高1.25℃和1.36℃。今年6月至10月的暖季是1850年以來全球平均同期最暖，預計今年極可能成為有紀錄以來最熱的一年。暖季全球平均溫度較1991年至2020年同期平均溫度偏高0.57℃，其中8月與9月較歷史平均溫度分別偏高0.62℃和0.69℃，較2016年創下的紀錄高出0.22℃和0.39℃。

中國和亞洲高山區同樣錄得最熱暖季，分別較1991年至2020年同期平均溫度偏高0.86℃和0.83℃。報道指出，亞洲高山區變暖，對亞洲冰凍圈影響正在加速。過去5個月全球平均溫度連創新高反映氣候系統變暖趨勢持續，全球要共同積極應對的氣候變化挑戰。