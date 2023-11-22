危害糧食安全　中儲糧財務公司監事會前主席遭雙開

中央紀委國家監委周二（21日）通報，中國儲備糧管理集團有限公司紀檢監察組日前會同黑龍江省監委，對中儲糧集團財務有限公司監事會前主席肖明德嚴重違紀違法問題立案審查調查，認為其所為構成嚴重違紀違法，並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍及公職。

調查指，肖明德與他人串供，訂立攻守同盟，向組織提供虛假情況；不如實報告個人有關事項，接受他人請託違規在幹部提拔任用等方面提供幫助並收受錢款，利用職權或職務上的影響違規為親友安排工作；違規從事有償中介活動，多次收受紅包禮金。他亦被指利用職務便利及其職權或地位形成的便利條件，為他人在工程承攬以及幹部選拔任用等方面提供幫助，並非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪。

肖明德擔任中儲糧總公司派駐東北區專職紀檢監察特派員並兼任黑龍江分公司黨組成員、黨組紀檢組組長期間，不僅嚴重違反領導幹部廉潔自律規定，還濫用職權、結黨營私，執紀違紀、徇私枉法，導致轄區政治生態嚴重惡化，引發「塌方式」腐敗，嚴重危害了國家糧食安全。他現被收繳違紀所得，涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。