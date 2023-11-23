列流行病診療方案　患者輸痰熱清注射液後死亡

內地一名蕁麻疹患者今年5月在山西太原市第三人民醫院治療肝功能異常時，因感冒被輸注痰熱清注射液，翌日死亡。內媒周三（22日）報道，涉事生產商上海凱寶回應事件，稱該產品多次被列入流行病防控診療方案，但未具體說明患者死亡情況。

55歲死者房琴（化名）的家屬質疑，在患者肝功能異常、存在過敏史的情況下，醫生違規用藥致其死亡。當地衞健委委託出具的鑑定意見書顯示，該患者符合輸注痰熱清後發生輸液反應導致死亡。經山西省醫調委調解，太原市第三人民醫院與患者家屬達成一致，調解書中提到醫院在診治過程中存在過錯，同意賠償患者家屬150餘萬元人民幣（約166萬港元）。

本月初有投資者在「互動易」平台上問上海凱寶，公司為何會推廣這種沒通過科學理論驗證的注射液。上海凱寶周二（21日）回應稱，痰熱清注射液在人禽流感、甲型H1N1流感、甲型H7N9流感、手足口病、登革熱、伊波拉、中東呼吸綜合症等防控中，均被國家衞健委和中醫藥管理局列為臨床指南或診療方案用藥，2006年被國家發改委列為流感防治中成藥儲備用藥，成為國家戰略儲備藥品，在防治流行性疾病方面發揮了重要作用。